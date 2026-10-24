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Schietvereniging ziet splinternieuw clubhuis in vlammen opgaan: 'Vreselijk’

Brand

Vandaag, 11:54

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Wat een mooi feestje had moeten zijn, eindigde voor schietvereniging Davy Crockett in Meterik vrijdagnacht in een nachtmerrie. Het spiksplinternieuwe houten clubhuis ging volledig in vlammen op.

"We wilden het mooiste clubhuis van Nederland bouwen en dat was ons gelukt. Gisteren legden we er nog de laatste hand aan", vertelt voorzitter Jan Joosten aan Hart van Nederland. Ter ere van het 60-jarig bestaan van de club, bouwden leden de afgelopen zeven maanden aan een nieuwe houten saloon. "Maar nu, nu is het helemaal klaar."

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Vrijdagavond is er een feestje om de opening te vieren, als het noodlot toeslaat. "Iemand rook brand. Voordat we het wisten sloegen de vlammen naar buiten. De brand greep razendsnel om zich heen." Het clubhuis dat zaterdag de show had moeten stelen op een Open Dag, is volledig afgebrand en ingestort. "Het is verschrikkelijk", zegt Joosten geëmotioneerd.

Opnieuw op gaan bouwen

Maar de club is vastbesloten om de saloon weer opnieuw op te bouwen. "We zullen met zijn allen de schouders eronder zetten en weer doorgaan."

Er is niemand gewond geraakt bij de brand die rond 04.00 uur onder controle was. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland

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