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Clubgebouw van schietvereniging Meterik uitgebrand

Brand

Vandaag, 08:31

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Er is brand ontstaan in het clubgebouw van een schietvereniging in Meterik, Limburg in de nacht van vrijdag op zaterdag. De brandweer moest hard werken om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. Iets na 04.00 uur was het vuur onder controle.

Volgens L1 was er een openingsfeest gaande van de zelfgebouwde saloon. Zaterdag zou er een open dag worden georganiseerd om het pas opgeleverde clublokaal te tonen aan het publiek. Iedereen kon het pand op tijd verlaten. Bevolkingszorg van de gemeente heeft ervoor gezorgd dat de aanwezige mensen dekens hebben gekregen en warm konden verblijven in voertuigen.  

"Er was gelukkig geen munitie in het gebouw", aldus de Veiligheidsregio tegen de Limburgse omroep.

Nablussen nog bezig

Stichting Salvage is betrokken en zal samen met de eigenaar van het pand kijken naar de vervolgstappen en de afhandeling van de schade.

De brandweer is nog bezig met nablussen. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland
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