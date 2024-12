Jongen (15) omgekomen bij brand in schuurtje

Een jongen die maandagmiddag zwaargewond raakte door een brand in een schuur in de Zuid-Hollandse plaats Dirksland, is overleden. Dat meldt de politie op maandagavond. Het slachtoffer was 15 jaar.

De brand ontstond rond 14.30 uur in de schuur bij een woning aan de Philipshoofjesweg. De tiener raakte ernstig gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, aldus de politie.

ANP / Hart van Nederland