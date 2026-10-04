Zeker 24 gewonden bij grote brand op camping aan Gardameer

Bij een grote brand op camping Bella Italia aan het Gardameer zijn zondagochtend zeker 24 mensen gewond geraakt. Zij zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eén slachtoffer verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. Over de identiteit en nationaliteit van de gewonden is nog niets bekendgemaakt.

Het vuur brak kort na 06.00 uur uit op de camping in Peschiera del Garda. Volgens de Italiaanse krant La Sicilia zijn ongeveer twintig stacaravans, waarin toeristen lagen te slapen, en meerdere auto's verwoest. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Het vuur is inmiddels onder controle. De oorzaak is nog onbekend.

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Duitse helden

Vier Duitse brandweerlieden die op de caming verbleven kwamen al in actie voordat de lokale brandweer er was. Ze maakten mensen wakker, haalden gasflessen weg en hielpen met blussen, schrijft regiopresident Luca Zaia op sociale media. Hij bedankt de vier, die zaterdag op de camping waren aangekomen, voor hun inzet.

De camping in de plaats Peschiera del Garda heeft naast zo'n 400 staanplaatsen ook circa 1300 accommodaties, zoals appartementen en stacaravans. Het Gardameer is een van de populairste vakantiebestemmingen van Italië, ook bij Nederlanders is de plek populair.

Nog geen hulpvragen van Nederlanders binnengekomen

Bij de alarmcentrales van Eurocross en de ANWB zijn geen hulpvragen van Nederlanders binnengekomen naar aanleiding van de brand, zo bevestigen deze organisaties.