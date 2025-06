Zeker 100 brandweermannen blussen enorme brand veevoederfabriek Veenendaal

De grote brand bij een veevoederbedrijf aan de Antennestraat in Veenendaal is onder controle, meldt de brandweer. Twee panden van hetzelfde bedrijf raakten zwaar beschadigd.

Een woordvoerder van de brandweer denkt dat beide panden verloren zijn. Het ging om een kantoor en een productiegedeelte, legt hij uit. Het laatste pand is volgens hem "compleet ingestort". Toen de brand uitbrak in de nacht van woensdag op donderdag, waren er mensen aan het werk bij het bedrijf, maar iedereen kon tijdig wegkomen. Niemand raakte gewond.

De brandweer was met zeker honderd mensen aanwezig om het vuur te blussen. Naar verwachting moet er nog de hele dag worden nageblust.

De getroffen panden staan op een industrieterrein aan de rand van Veenendaal. Elders in de stad kunnen verbrandingsresten liggen. De brandweer adviseert deze te laten liggen, tot duidelijk is wat voor materiaal het is. Vanwege rook werden eerder NL-Alerts verstuurd. De rookontwikkeling is inmiddels nog "minimaal".

ANP