Vuur overgeslagen bij zeer grote brand Veenendaal, tweede NL-alert verzonden

In een veevoederfabriek aan de Antennestraat in Veenendaal is in de nacht van woensdag op donderdag een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur is overgeslagen naar een aangrenzend pand. Dat meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

De brandweer heeft zeer groot ingezet om de brand te bestrijden, aldus de veiligheidsregio, maar het vuur heeft zich door het hele pand verspreid. Dat wordt als verloren beschouwd. De brandweer probeert overslag naar nog meer bedrijven te voorkomen.

Het hele industrieterrein is afgezet om de hulpdiensten de ruimte te geven. Dat kan betekenen dat bedrijven in de ochtend niet kunnen opstarten.

NL-Alert

De veiligheidsregio adviseert omwonenden ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten vanwege de rook. Er is een tweede NL-Alert verstuurd omdat de rook telkens een andere kant opgaat.

ANP