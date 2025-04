Grote brand in toekomstige opvang asielzoekers in Brummen

In de Gelderse plaats Brummen heeft een grote brand gewoed in een voormalig schoolgebouw, waar vanaf 2028 asielzoekers zouden moeten worden opgevangen. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand op de bovenste verdieping van het karakteristieke pand de Michaelshoeve aan de Zutphensestraat.

De brand zat vooral in het dak en de vloer van het gebouw, dat drie verdiepingen telt. Door de brand is veel rook vrijgekomen. Er is een NL-Alert afgegeven, omdat de rook richting het dorp Brummen trok. De veiligheidsregio riep mensen op de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De brand is inmiddels onder controle, meldt de veiligheidsregio. Er is geen asbest aangetroffen. Ook er zijn geen gewonden gemeld.

Hart van Nederland/ANP