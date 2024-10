Grote brand in winkelcentrum Oosterhout mogelijk aangestoken

De brand in een winkel in winkelcentrum Arendshof in het Brabantse Oosterhout is mogelijk aangestoken, laat een woordvoerster van de politie weten. "Omdat er vermoedens zijn van brandstichting hebben we een onderzoek ingesteld. Daar gaan we maandag mee verder." Het winkelcentrum blijft maandag gesloten.

De winkels blijven dicht omdat de sprinklerinstallatie het niet meer doet na de brand. "De installatie is tijdens de brand in werking geweest, maar werkt nu niet meer. Het winkelcentrum kan pas weer open als die is gemaakt", zegt de woordvoerster.

De brand brak rond 6.00 uur uit in een winkel. Het winkelcentrum bestaat uit meer dan zestig winkels, maar een woordvoerder van de veiligheidsregio kan nog niet zeggen hoeveel panden nog meer getroffen zijn. De brandweer schaalde snel op naar zeer grote brand en is met verschillende voertuigen snel ter plaatse gegaan, waaronder meerdere tankautospuiten, een kraan en een hoogwerker. Rond 08.30 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was.

Door de brand was veel rookontwikkeling. Omwonenden werden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Over eventuele gewonden en de oorzaak van de brand kan de woordvoerder nog niets zeggen.

ANP