Grote brand in bedrijfspand Helenaveen na uren blussen onder controle

Na een paar uur blussen is de brand op het bedrijventerrein in Helenaveen onder controle, meldt de brandweer. Omdat er veel rook vrijkwam, werd een NL-Alert verstuurd.

Hoewel er nog steeds rook- en stankoverlast kan zijn, is deze wel minder dan eerder op de dag en daarom is de berichtgeving via NL-Alert gestopt, zegt de brandweer.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De brandweer is nog bezig met nablussen op het terrein in de Brabantse plaats. Een deel van de panden op het terrein is ernstig beschadigd door het vuur en kan mogelijk instorten. Een ander deel heeft de brandweer kunnen redden.

ANP