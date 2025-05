Grote uitslaande brand in bedrijfspand Helenaveen, veel blusvoertuigen aanwezig

Bij een zeer grote brand in een bedrijfspand in Helenaveen komt veel rook vrij. De brand is uitslaand, en er zijn veel voertuigen ter plaatse om de brand te blussen, meldt Brabantalert. Er is ook een NL-Alert verstuurd.

Op beelden zijn veel grote vlammen te zien. Het pand bevindt zich op de Rector Nuijtsstraat.

De brand woedt sinds ongeveer 08.00 uur zondagochtend. Daarop staan meerdere loodsen die met elkaar verbonden zijn, legt een woordvoerder van de brandweer uit. Een aantal loodsen is uitgebrand. Ook staat een aangrenzend woonhuis in brand. Daarin woonde voor zover de brandweer weet niemand. Een tweede woonhuis, ook onbewoond, probeert de brandweer nog te redden.

De brandweer acht de kans klein dat het vuur overslaat naar andere panden of omringende natuur. Wat er in de loodsen stond is nog niet duidelijk. De brandweer zoekt contact met de eigenaren van de bedrijven die in de loodsen zitten, aldus de woordvoerder.

De brandweer roept op om uit de rook te blijven en raadt omwonenden aan om ramen en deuren te sluiten.

Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan.

Hart van Nederland/ANP