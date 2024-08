Grote brand in bedrijfspand Arnhem, vermoedelijk door explosie

In Arnhem is woensdagochtend rond 04.15 uur een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand aan De Meander. Hulpdiensten rukten massaal uit om de vlammen te bestrijden. Volgens Veiligheidsregio Gelderland-Midden zou er, vlak voor de brand uitbrak, een explosie zijn gehoord.

De politie doet momenteel onderzoek naar de toedracht van de brand. De veiligheidsregio laat aan Hart van Nederland weten dat het om een "moeilijke, grote brand" ging waarbij het vuur "in de spouwmuren" zit.

Meerdere eenheden kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Deze was rond 06.30 uur weer onder controle, maar het nablussen gaat nog enkele uren duren. Ten tijde van de brand waren er geen mensen in het pand aanwezig. De politie onderzoekt of er sprake is van opzet.