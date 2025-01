Grote brand in bouwketen en auto's Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn is na middernacht brand uitgebroken in bouwketen aan de Wederikstraat. Het vuur sloeg over naar geparkeerde auto's en de brandweer schaalde flink op. Even voor 01.45 uur was de brand onder controle.

Op beelden is te zien dat de vlammen metershoog uit de bouwketen sloegen. Niet ver van de plek waar de brand woedde, staat een flatgebouw in de steigers.

ANP