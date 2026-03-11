Grote brand in binnenstad van Delft, meerdere panden ontruimd

In een restaurant aan de Phoenixstraat in de binnenstad van Delft is woensdag tegen het eind van de middag een grote brand uitgebroken. Meerdere panden stonden in brand, maar inmiddels laat de brandweer weten dat het sein 'brandmeester' is afgegeven.

Omliggende panden zijn uit voorzorg ontruimd. Het gaat daarbij voornamelijk om winkels. Drie mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Daarbij zou het gaan om twee mensen uit het restaurant in kwestie en een medewerker van de brandweer. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.