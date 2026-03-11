Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote brand in binnenstad van Delft, meerdere panden ontruimd

Brand

Vandaag, 20:05

Link gekopieerd

In een restaurant aan de Phoenixstraat in de binnenstad van Delft is woensdag tegen het eind van de middag een grote brand uitgebroken. Meerdere panden stonden in brand, maar inmiddels laat de brandweer weten dat het sein 'brandmeester' is afgegeven.

Omliggende panden zijn uit voorzorg ontruimd. Het gaat daarbij voornamelijk om winkels. Drie mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Daarbij zou het gaan om twee mensen uit het restaurant in kwestie en een medewerker van de brandweer. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vlammen slaan uit dak bij grote brand in Delft, tien woningen ontruimd
Vlammen slaan uit dak bij grote brand in Delft, tien woningen ontruimd

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.