Vlammen slaan uit dak bij grote brand in Delft, tien woningen ontruimd

Brand

Vandaag, 09:17

In Delft is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote woningbrand uitgebroken aan de Aart van der Leeuwlaan. Toen de brandweer rond 03.30 uur arriveerde, sloegen de vlammen al uit de woning.

De brandweer schaalde op om het vuur onder controle te krijgen. Volgens woordvoerder Jan van der Veer van Brandweer Haaglanden waren daarvoor meerdere voertuigen nodig. "Het adres was wat verder van de weg af. Daar hebben we mensen voor nodig om de brand te kunnen blussen", zegt hij.

Uit voorzorg werden tien woningen rondom het brandadres ontruimd. Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand in de woning aanwezig. Volgens de brandweer zijn daardoor geen gewonden gevallen.

Onbewoonbaar

De woning waar de brand ontstond, is zwaar beschadigd en voorlopig onbewoonbaar. Omliggende woningen worden gecontroleerd op aanwezigheid van rook en koolmonoxide. Stichting Salvage is ingeschakeld om bewoners te helpen met de schadeafhandeling en te bekijken of andere woningen tijdelijk onbewoonbaar zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

