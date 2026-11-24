Bij staalbedrijf Tata Steel in Velsen-Noord is dinsdagavond een grote brand uitgebroken. Rond 22.00 uur kregen de hulpdiensten de eerste melding binnen. De brand is vanaf buiten het terrein goed te zien.

Vanwege de omvang van de brand is opgeschaald naar 'grote brand'. Meerdere brandweereenheden zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden.

Wat er precies in brand staat en hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen en hoeveel schade de brand heeft aangericht.