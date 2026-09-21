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Veel rook bij zeer grote brand bij Tata Steel in IJmuiden

Veel rook bij zeer grote brand bij Tata Steel in IJmuiden

Brand

Vandaag, 16:45

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedde maandagmiddag een zeer grote brand. De brand brak uit bij een transportband. Daarbij kwam veel rook vrij.

De hulpdiensten schaalden op naar zeer grote brand. Meerdere eenheden waren opgeroepen om de brand te bestrijden. Inmiddels is het vuur onder controle, zegt Tata. Volgens Tata duurde het blussen van de brand ongeveer 40 minuten. Er zijn geen gewonden gevallen en er wordt niemand vermist.

Door de brand bij de transportband ontstonden dikke, zwarte rookwolken. Veiligheidsregio Kennemerland Veilig adviseerde mensen die in de omgeving wonen om ramen en deuren gesloten te houden.

Brand bij hoogovens

De transportband waar de brand ontstond, ligt bij een van de hoogovens van het staalbedrijf. De installatie werd ontruimd en de bedrijfsbrandweer rukte uit om het vuur te blussen, laat Tata weten.

Ondanks dat het nog niet duidelijk is waardoor de brand precies ontstond, is wel duidelijk dat de brand tijdens onderhoudswerkzaamheden ontstond.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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