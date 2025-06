Uitslaande brand verwoest eiwittenbedrijf in Ter Apelkanaal

Op een industrieterrein aan de Handelsweg in Ter Apelkanaal is in de nacht van maandag op dinsdag een grote uitslaande brand uitgebroken in een pand van een bedrijf dat eiwitten verwerkt. Volgens de Veiligheidsregio Groningen staat de loods volledig in brand en wordt deze als verloren beschouwd.

Twee naastgelegen silo's worden bedreigd door het vuur. Uit voorzorg heeft de brandweer zich teruggetrokken, meldt de veiligheidsregio. Het is nog onduidelijk hoe het vuur op de silo's zal reageren.

NL-Alert verstuurd

Om 04.19 uur is een NL-Alert verstuurd vanwege de rookontwikkeling. De rook kan laag blijven hangen, wat voor omwonenden gevaarlijk kan zijn. Mensen in de omgeving wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatiesystemen uit te schakelen.

Onder controle

De brandweer laat dinsdagochtend weten dat de brand onder controle is. Wel zal het nablussen nog 'enige tijd' in beslag nemen.

ANP