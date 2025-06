Zeer grote brand bij recyclingbedrijf in Oosterhout

Aan de Koopvaardijweg in het Brabantse Oosterhout staan in de nacht van maandag op dinsdag balen geperst papier in brand bij een recyclingbedrijf. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om de brand te bestrijden, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Vanwege de omvang en het grote aantal balen papier heeft de brandweer opgeschaald naar 'zeer grote brand'.

Door de brand is er veel rookontwikkeling. Om 06.15 uur is een NL-Alert verstuurd met het advies om uit de rook te blijven. De veiligheidsregio adviseert om bij overlast ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Rook trekt richting Geertruidenberg

De brandweer probeert uitbreiding naar naastgelegen panden te voorkomen en heeft veel verschillende voertuigen ter plaatse, meldt de veiligheidsregio. De wind is iets gedraaid, waardoor de rook richting het nabijgelegen Geertruidenberg trekt. Eerder meldde de brandweer dat verbrande deeltjes in de omgeving van Made neerdwarrelden.

Onder controle

De brand is inmiddels onder controle. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant neemt ook de rookontwikkeling af.

ANP