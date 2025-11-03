Overleden persoon bij woningbrand Ooij is bewoner

Bij de brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag woedde in een woning in het Gelderse Ooij, is de bewoner van het huis om het leven gekomen. Dat deelt de politie. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

De brand brak in de vroege ochtend uit, waarna de brandweer met meerdere voertuigen ter plaatse kwam om het vuur te blussen. Al snel werd bekend dat er iemand was overleden, maar niet wie het slachtoffer precies was. Hoe het vuur precies heeft kunnen ontstaan, is niet bekend gemaakt.