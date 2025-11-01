Terug

Dode bij felle woningbrand in Gelderse Ooij

Brand

Vandaag, 16:19 - Update: 2 uur geleden

In het Gelderse Ooij is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon om het leven gekomen bij een woningbrand aan de Prinses Christinastraat. De brand brak in de vroege ochtend uit, waarna de brandweer met meerdere voertuigen ter plaatse kwam om het vuur te blussen.

De brand woedde rond 05.00 uur. Binnen een half uur was de brand onder controle, meldt Omroep Gelderland. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer. Ook is niet bekend of hij of zij in het huis woonde. Of het slachtoffer door de brand is overleden of door een andere oorzaak, wordt nog onderzocht.

De politie onderzoekt ook hoe het vuur precies heeft kunnen ontstaan. Om een compleet beeld te krijgen van de brand en de schade zette de Forensische Opsporing een drone-team in dat luchtopnames heeft gemaakt van de plek, meldt een correspondent ter plaatse.

Bewoners opgevangen

Bewoners van de naastgelegen huizen moesten hun woning verlaten. Zij zijn tijdelijk opgevangen in het dorpshuis. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland laat weten dat burgemeester Mark Slinkman van gemeente Berg en Dal, waar Ooij onder valt, bij de bewoners is geweest. Naar verwachting kunnen zij zaterdag nog terug naar hun woningen.

Door Redactie Hart van Nederland

