Brand en explosie in voormalige snackbar Nijmegen: twee gewonden

In Nijmegen is vrijdagavond brand uitgebroken in een voormalige snackbar. Volgens de veiligheidsregio wordt onderzocht of sprake is geweest van een gasexplosie. Bij de brand raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat voor verwondingen zij hebben opgelopen.

Woordvoerder Iwan Jacobs van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vertelt aan een verslaggever van Hart van Nederland dat de brand rond 18.00 uur ontstond. Daarbij zouden zich twee explosies hebben voorgedaan. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de kelder van het pand.

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Brand onder controle

Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer heeft de naastgelegen woningen gecontroleerd op gevaarlijke stoffen, waaronder gas. Vijf huizen werden uit voorzorg ontruimd en bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een buurthuis. Nadat de situatie veilig was bevonden, konden zij weer terug.

De buurtbewoners zijn flink geschrokken van het incident. Een van hen vertelt dat er een "flinke explosie" te horen was. Volgens de bewoner stond het pand beneden leeg en woonden er boven twee mensen. "Maar het kan ook zijn dat er meer mensen woonden", zegt hij.

'Kinderen gelukkig ongedeerd'

Een andere buurman hoorde tijdens het koken een harde knal en zag dat de achtergevel van het pand was weggeblazen. Ook hoorde hij iemand om hulp roepen, waarna hij direct de hulpdiensten alarmeerde. "Ik was met mijn twee kinderen thuis, die zijn gelukkig ongedeerd. Het was enorm schrikken", vertelt hij.

Voor de veiligheid zijn het stroom- en gasnet afgesloten. Volgens de veiligheidsregio kunnen buurtbewoners mogelijk nog hinder ondervinden van korte stroomonderbrekingen als gevolg van werkzaamheden.