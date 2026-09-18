OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brand en explosie in voormalige snackbar Nijmegen: twee gewonden

Brand

Vandaag, 22:56

In Nijmegen is vrijdagavond brand uitgebroken in een voormalige snackbar. Volgens de veiligheidsregio wordt onderzocht of sprake is geweest van een gasexplosie. Bij de brand raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat voor verwondingen zij hebben opgelopen.

Woordvoerder Iwan Jacobs van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vertelt aan een verslaggever van Hart van Nederland dat de brand rond 18.00 uur ontstond. Daarbij zouden zich twee explosies hebben voorgedaan. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de kelder van het pand.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Brand onder controle

Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer heeft de naastgelegen woningen gecontroleerd op gevaarlijke stoffen, waaronder gas. Vijf huizen werden uit voorzorg ontruimd en bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een buurthuis. Nadat de situatie veilig was bevonden, konden zij weer terug.

De buurtbewoners zijn flink geschrokken van het incident. Een van hen vertelt dat er een "flinke explosie" te horen was. Volgens de bewoner stond het pand beneden leeg en woonden er boven twee mensen. "Maar het kan ook zijn dat er meer mensen woonden", zegt hij.

'Kinderen gelukkig ongedeerd'

Een andere buurman hoorde tijdens het koken een harde knal en zag dat de achtergevel van het pand was weggeblazen. Ook hoorde hij iemand om hulp roepen, waarna hij direct de hulpdiensten alarmeerde. "Ik was met mijn twee kinderen thuis, die zijn gelukkig ongedeerd. Het was enorm schrikken", vertelt hij.

Voor de veiligheid zijn het stroom- en gasnet afgesloten. Volgens de veiligheidsregio kunnen buurtbewoners mogelijk nog hinder ondervinden van korte stroomonderbrekingen als gevolg van werkzaamheden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Dit weten we nu over de explosie in de binnenstad van Utrecht
Brand
Dit weten we nu over de explosie in de binnenstad van Utrecht
Deel flat verwoest en hulpverleners gewond bij explosie na gaslek in Bilthoven
112
Deel flat verwoest en hulpverleners gewond bij explosie na gaslek in Bilthoven
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.