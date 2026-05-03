Grote brand dessertbedrijf Ermelo mogelijk aangestoken

Brand

Vandaag, 12:12

De politie onderzoekt of de grote brand bij een dessertbedrijf in Ermelo mogelijk is aangestoken. Dat bevestigt een woordvoerster zondag na berichtgeving van Omroep Gelderland.

In het kader van het onderzoek zijn onder meer camerabeelden bekeken. Op basis van de informatie die de politie nu heeft, kan een misdrijf niet worden uitgesloten, zegt de woordvoerster. Ook met andere scenario's wordt nog rekening gehouden. Of er een verdachte of verdachten in beeld zijn, wil de woordvoerster niet zeggen.

Gebouw verwoest

De brand in het pand op een industrieterrein aan de Mariënhoef brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit. Zaterdag rond 09.00 uur was de brand onder controle. Het gebouw wordt als verloren beschouwd.

Door de brand kwam veel rook vrij. Om mensen in de omgeving te waarschuwen voor rookoverlast werd een NL-Alert verstuurd. Ook het verkeer op de A28 kon hinder ondervinden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

