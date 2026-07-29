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Brand zorginstelling Beekbergen mogelijk aangestoken: bewoner aangehouden

Brand

Vandaag, 11:29

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De brand die in de nacht van dinsdag op woensdag woedde in een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen is mogelijk aangestoken, meldt de politie. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt woensdag gehoord. Een andere jongere die in de instelling verbleef, raakte zwaargewond door de brand.

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De brand sloeg aan de voor- en achterkant van het gebouw uit en verspreidde zich ook naar bomen in de directe omgeving. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand, mede omdat zich campings in de buurt bevinden. Uit voorzorg zijn 185 kinderen die verbleven op een nabijgelegen tentenkamp overgebracht naar Bussloo.

Een deel van het pand stortte in tijdens de brand. Deeltjes die in de omgeving van het gebouw zijn neergekomen, worden onderzocht op asbest.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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