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Jongere gewond bij zeer grote brand in zorginstelling Beekbergen

Brand

Vandaag, 06:35

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Bij een zeer grote brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is dinsdagavond een jongere gewond geraakt. Alle twintig jongeren die in de instelling verbleven en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht.

De brand sloeg aan de voor- en achterkant van het gebouw uit en verspreidde zich ook naar bomen in de directe omgeving. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand, mede omdat zich campings in de buurt bevinden. Uit voorzorg zijn 185 kinderen die verbleven op een nabijgelegen tentenkamp overgebracht naar Bussloo.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die richting de A50 trok. Rond 06.00 uur was het vuur volledig gedoofd.

Gebouw verwoest

De omgeving van de brand is afgezet; omdat het pand in 1981 is gebouwd, wordt onderzocht of deeltjes die rond het gebouw zijn aangetroffen asbest bevatten. Ook in het tentenkamp in de buurt dat tijdens de brand werd ontruimd, vindt dergelijk onderzoek plaats.

Door de brand is een deel van het pand ingestort. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio moet het hele gebouw als verloren worden beschouwd.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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