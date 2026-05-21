Eigenaar Fries dierenpark treurt om dieren die omkwamen bij brand

Een dag na de grote brand bij SanjesZoo in het Friese Feanwâlden kan eigenaar Wimer Visbeek het nog altijd niet geloven. Tal van zijn dieren zijn dood, zijn medewerkers zijn enorm geschrokken en de materiële schade is groot. Heel groot. En tot overmaat van ramp was hij net met zijn gezin op vakantie in Italië.

Die vakantie moest hij al na drie dagen afbreken. Afgelopen nacht kwam hij teruggereden en donderdag is hij drukdoende met de afwikkeling van de megabrand. Als Hart van Nederland hem spreekt is hij ontdaan, al klinkt dat in eerste instantie niet zo: "Ik zeg nog goedendag uit automatisme, maar goed is het niet nee. Het is echt heel treurig."

Dat er dieren om zijn gekomen, raakt hem diep. Maar hij prijst zich met een aantal zaken wel gelukkig: "Ik ben wel heel blij dat er geen mensen gewond zijn geraakt. En ook met de brandweer, want die hebben snel de deuren opengezet zodat er dieren konden ontsnappen. Wel als gevolg dat we ze gistermiddag moesten gaan vangen maar goed, dat is dan maar zo." De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend.

'Een hoop kwijt'

Een lichtpuntje: zijn goede vriend Jasper van der Veen is een - inmiddels al heel succesvolle - inzamelingsactie begonnen. "Dit is echt wel het minste dat je kunt doen", stelt de weldoener. "Want het is echt groter dan je denkt hoor. Eerst dacht ik nog: het is Friese nuchterheid, we halen wel wat op. Maar nu is er van alle kanten aandacht en staat de teller op een groot bedrag." Op moment van schrijven is er al ruim 33.000 euro opgehaald.

Jasper vervolgt: "Maar we zijn er nog lang niet, want de schade loopt in de tonnen. De verzekering zal wel iets vergoeden maar het meeste is gewoon dagwaarde. Dus Wimer is een hoop kwijt."