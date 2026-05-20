Grote brand bij dierenpark in Friesland: meerdere dieren overleden

Bij het dierenpark SanjesZoo in Friesland is woensdag een grote brand uitgebroken in een loods. Op het park waren op dat moment meerdere kinderen en begeleiders aanwezig. In de loods stonden meerdere dieren. Een deel hiervan kon niet meer worden gered, meldt Fryslân Veilig.

Voor de omgeving van het park is een NL-Alert verstuurd. Mensen worden gewaarschuwd voor de rook die vrijkomt bij de brand.

Te gevaarlijk

De brandweer bestrijdt het vuur op dit moment van buitenaf. Volgens de hulpdiensten is het te gevaarlijk om het pand binnen te gaan.

Door de rookontwikkeling is ook de N356 afgesloten tussen Dokkum en de afslag De Westereen. De rook trekt over de weg, waardoor de situatie volgens de hulpdiensten onveilig is.