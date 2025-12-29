Volg Hart van Nederland
Fatale woningbrand in Friese Akkrum niet aangestoken

Brand

Vandaag, 15:53

De brand in een huis in Akkrum waarbij vorige week iemand overleed, is niet aangestoken. De politie bevestigt in navolging van berichtgeving door Omrop Fryslân dat er geen signalen zijn van brandstichting of een misdrijf.

De bewoner van de woning aan de Koarte Miente in de Friese plaats kwam door de brand om het leven. Het vuur brak uit in de nacht van woensdag op donderdag, eerste kerstdag. De brandweer vond de bewoner, die toen al was overleden. Er waren volgens een politiewoordvoerder geen andere mensen in het huis op het moment van de brand.

Over wat er mogelijk wel is gebeurd, deelt de politie geen verdere informatie.

Door ANP

