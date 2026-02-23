Volg Hart van Nederland
Explosie veroorzaakte grote brand in Maasstraat: drie gewonden

Brand

Vandaag, 13:05 - Update: 1 uur geleden

De brand die in de nacht van zondag op maandag in een winkel in de Maasstraat in Amsterdam uitbrak, is het gevolg van een explosief dat is afgegaan. Dat maakt de politie maandag bekend. Door de explosie moesten meerdere woningen worden ontruimd. Ook raakten drie personen gewond.

De brand ontstond rond 02.45 uur in een zaak op de begane grond. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Niet veel later sloegen de vlammen over naar de bovenliggende woning.

Van de drie personen die gewond raakten konden twee ter plaatse worden behandeld. De derde gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Op een huishouden na kon iedereen korte tijd na het incident weer naar huis.

Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de explosie. De politie vraagt iedereen die meer weet zich te melden.

