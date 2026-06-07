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'Vrouw ontsnapt aan brand dankzij mannen in bruidsjurken'

Brand

Vandaag, 17:17

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Na de explosie bij een woning in de Eindhovense Magnoliastraat blijkt een groep feestgangers een belangrijke rol te hebben gespeeld bij het in veiligheid brengen van de bewoonster. Dat vertelt het Eindhovens Dagblad.

De vrouw werd wakker van een harde knal en vluchtte via een raam naar buiten. Beneden stond op dat moment een groep mensen die een themafeest bezocht. Veel van hen droegen bruidsjurken.

Volgens de krant hielpen zij de vrouw naar beneden en vingen haar op. "Ze hebben me echt gered", vertelt de bewoonster aan het ED.

Aangehouden

Eerder maakte de politie bekend dat drie mannen zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de explosie. Het gaat om twee verdachten uit Den Haag van 19 en 24 jaar oud en een 20-jarige man uit Rotterdam. Niemand raakte gewond.

Beeld: SQ Vision

Beeld: SQ Vision

Door Redactie Hart van Nederland

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