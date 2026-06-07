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Drie mannen opgepakt na explosie bij woning in Eindhoven

Crime

Vandaag, 10:40

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De politie heeft zondag drie mannen aangehouden na een explosie bij een woning in de Magnoliastraat in Eindhoven. De ontploffing was rond 01.30 uur. Daarna ontstond brand in de voortuin en de hal van het huis. Er raakte niemand gewond.

Getuigen zagen na de explosie een auto wegrijden. De drie inzittenden werden later aangehouden. De verdachten zijn twee mannen van 19 en 24 jaar uit Den Haag en een 20-jarige man uit Rotterdam. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Het drietal zit vast.

Door ANP

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