Het explosiegevaar bij de brandende silo in Drachten is geweken. De brandweer is zaterdag nog steeds druk bezig met het bestrijden van de brand, die nog niet onder controle is. De temperatuur in de silo daalt inmiddels, meldt Veiligheidsregio Fryslân.

In de dertig meter hoge betonnen silo van diervoedingsbedrijf Agrifirm zit raapzaad dat is gaan broeien. Dat betekent dat het materiaal uit zichzelf steeds warmer wordt en uiteindelijk in brand kan vliegen. De situatie houdt de brandweer al meerdere dagen bezig. Vrijdagavond werd opgeschaald naar GRIP 2 omdat in de silo rookgassen ophoopten, die mogelijk konden ontploffen.

Temperatuur daalt

De brandweer brengt voorzichtig van bovenaf water in de silo. Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen: uit metingen blijkt dat de temperatuur in de silo daalt. Volgens een correspondent ter plaatse is er aan de buitenkant inmiddels geen rook meer te zien.

De brandweer houdt ook de acht omliggende silo's nauwlettend in de gaten om te controleren of de brand niet overslaat. Hoelang de brandweer nog bezig zal zijn met het bestrijden van de brand, is niet duidelijk.