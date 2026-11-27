Al dagenlang is er een brand gaande in een silo in Drachten. Medewerkers van het Friese bedrijf hebben op last van de brandweer het pand verlaten, omdat het blussen maar niet lijkt te lukken en nog lang door kan gaan. Ook is er Grip 2 uitgeroepen omdat er een kans bestaat op een explosie.

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Het gaat om het diervoedingsbedrijf Agrifirm. In de 30 meter hoge silo zit raapzaad dat is gaan broeien, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er hopen zich rookgassen op die onder bepaalde omstandigheden kunnen ontbranden, wat weer kan leiden tot verbranding en zelfs een explosie.

Drones ingezet

Rondom het bedrijf is een veiligheidszone van 100 meter ingesteld, en het nabijgelegen Nije Kanaal is ook dichtgegaan voor al het vaarverkeer. Binnen het afgesloten gebied zijn speciale maatregelen genomen om hulpverleners zo goed mogelijk te beschermen.

Naast de brandweer is er ook een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de smeulende hoop raapzaad te lijf te gaan. Met drones probeert de brandweer de situatie binnen het gebouw in beeld te brengen en op diezelfde manier worden er metingen verricht.

De gemeente Smallingerland heeft de openingstijden van het Klant Contact Centrum verlengd in verband met de situatie bij Agrifirm. Inwoners en ondernemers kunnen bellen mochten ze met vragen zitten.