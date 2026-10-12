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Persoon overleden na woningbrand in Doesburg

Brand

Vandaag, 13:33

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De felle woningbrand in een hoekwoning in Doesburg heeft een leven geëist. De politie laat weten dat er een persoon overleden is aangetroffen in de woning. De politie doet nog onderzoek naar het ontstaan van de brand.

De woning waarin de brand uitbrak en waar de overleden persoon werd aangetroffen, is door de brandschade zeer instabiel geworden. Volgens de brandweer is instortingsgevaar reëel. Het is nog niet duidelijk of er meer gewonden of dodelijke slachtoffers te betreuren zijn.

Groot aantal woningen ontruimd

De brand ontstond in een hoekwoning aan de Postmaat in het Gelderse Doesburg. Het ging om de laatste woning in een serie rijtjeshuizen. De woning naast het huis dat uitbrandde liep ook flinke schade op. Daarnaast werd een groot aantal woningen ontruimt: in totaal mochten 25 huishoudens tijdelijk niet terugkeren.

Hoewel een aantal mensen weer terug mag naar hun woning, geldt dit nog niet voor iedereen. Het is nog niet duidelijk wanneer iedereen weer naar huis mag.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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