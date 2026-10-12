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Hoekwoning in Doesburg uitgebrand, 25 omliggende woningen ontruimd

Brand

Vandaag, 11:16

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Een hoekwoning in het Gelderse Doesburg is maandagochtend uitgebrand. Er woedde een flinke brand, waarvoor een NL-alert werd uitgestuurd. Vijfentwintig omliggende huizen zijn ontruimd. De eerste bewoners van de ontruimde woningen mogen inmiddels weer mondjesmaat naar huis, laten de hulpdiensten weten.

De brand is meester, maar hulpdiensten zijn nog steeds aanwezig om de situatie goed af te handelen. Of er bewoners binnen waren tijdens de brand is niet duidelijk. Nog niet alle huishoudens van de ontruimde huizen mogen terug. Het huis naast de woning waar de brand uitbrak, is flink beschadigd geraakt.

NL-alert

De brandweer kan de woning nog niet betreden door instortingsgevaar. De brandweer onderzoekt daarom hoe het pand veilig kan worden betreden en hoe de verdere werkzaamheden verantwoord kunnen worden uitgevoerd.

Tijdens de brand is er een traumahelikopter opgeroepen. Ook werd er door de brandweer een NL-alert verstuurd, die inmiddels weer is ingetrokken.

Door Redactie Hart van Nederland
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