DNA-onderzoek nodig om vast te stellen wie dode in uitgebrande trekker Brummen was

De identiteit van de dode persoon die donderdag werd gevonden in een uitgebrande trekker in het Gelderse Brummen, is nog niet vastgesteld. Er loopt DNA-onderzoek dat enige dagen in beslag zal nemen, bevestigt de politie na een bericht van de Stentor.

Het landbouwvoertuig stond brandend in een weiland aan de Voorstondensestraat. De politie houdt rekening met alle mogelijke scenario's.

ANP