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Politie sluit brandstichting uit bij grote brand in centrum Delft

Brand

Vandaag, 11:28

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De grote brand die vorige week donderdag woedde in het centrum van Delft, is niet aangestoken. Dat meldt de politie dinsdag. Het onderzoek naar de brand in de Kerkstraat is inmiddels afgerond.

Het vuur brak donderdagochtend 22 oktober rond 06.15 uur uit en verspreidde zich snel. De brand woedde in microtheater De Flits en een café. Vanwege de snelle uitbreiding en de smalle straatjes schaalde de brandweer op naar een zeer grote brand.

Tien woningen ontruimd

Uit voorzorg werden tien woningen ontruimd, omdat het vuur dreigde over te slaan naar omliggende panden. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De politie merkte de plek na de brand aan als plaats delict en riep getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden. Hoe de brand precies is ontstaan, is niet bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

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