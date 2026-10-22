Grote brand in centrum Delft onder controle, tien woningen ontruimd

De grote brand die donderdagochtend uitbrak in de Kerkstraat in het centrum van Delft, is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Het vuur brak rond 06.15 uur uit en greep snel om zich heen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

De brand woedde volgens een correspondent in microtheater De Flits en een café. Vanwege de snelle uitbreiding van het vuur en de smalle straatjes schaalde de brandweer direct op naar een zeer grote brand.

Tien woningen ontruimd

Door de brand dreigde het vuur over te slaan naar omliggende panden. Uit voorzorg werden tien woningen ontruimd. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er voor zover bekend niemand aanwezig in het pand waar de brand uitbrak.

Oorzaak nog onbekend

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. Ook kan de brandweer nog niet zeggen hoe groot de schade is.