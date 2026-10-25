Clubhuis schietvereniging brandt vlak voor opening af, inzamelingsactie loopt storm

Wat een feestelijke opening had moeten worden, eindigde voor schietvereniging Davy Crockett in Meterik in een drama. Het gloednieuwe houten clubhuis brandde vrijdagnacht volledig af, na zeven maanden hard werken. Inmiddels is een crowdfunding gestart om de vereniging te helpen. De steun is zo groot dat het oorspronkelijke streefbedrag al bijna is bereikt en inmiddels is verhoogd.

De leden van de schietvereniging hadden maandenlang aan hun nieuwe clubhuis gebouwd. De houten saloon moest zaterdag tijdens een open dag worden gepresenteerd, ter ere van het 60-jarig bestaan van de vereniging. Maar tijdens een feestje op vrijdagavond brak brand uit, waarna het gebouw volledig in vlammen opging.

"We wilden het mooiste clubhuis van Nederland bouwen en dat was ons gelukt. Gisteren legden we er nog de laatste hand aan", vertelde voorzitter Jan Joosten eerder aan Hart van Nederland. "Maar nu, nu is het helemaal klaar."

Overweldigende steun

Na de brand werd een crowdfunding opgezet om de vereniging te helpen. De inzamelingsactie blijkt een groot succes. Volgens initiatiefnemer Wendy Seuren is inmiddels ruim driekwart van het oorspronkelijke streefbedrag opgehaald. Vanwege de vele donaties heeft ze het doelbedrag verhoogd.

"Ik zit hier met een brok in mijn keel, maar dit keer van pure dankbaarheid", schrijft Seuren. "Maar wat er daarna gebeurde, had ik nooit durven dromen."

Met het ingezamelde geld wil ze de vereniging helpen de komende periode door te komen, de club draaiende te houden en uiteindelijk een nieuw clubhuis te realiseren.

Club wil opnieuw beginnen

De brand betekende een enorme klap voor de vereniging. Niet alleen het nieuwe gebouw en de bar gingen verloren, maar volgens Seuren ook onvervangbare stukken uit de geschiedenis van de club.

Toch zijn de leden vastbesloten om opnieuw te beginnen. "We zullen met zijn allen de schouders eronder zetten en weer doorgaan", liet voorzitter Joosten eerder weten.

Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe het vuur kon ontstaan, is nog niet duidelijk.