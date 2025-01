Buurman over ravage in Den Bosch: ‘Je schrikt je kapot’

De politie houdt rekening met brandstichting bij de auto die al brandend tegen een huis aanreed afgelopen zaterdagnacht in Den Bosch. Het getroffen huis vatte vlam en is enorm beschadigd. Een buurman zegt niet te kunnen voorstellen dat de bewoners van het huis vijanden hebben. "Aardigere mensen zijn er bijna niet."

De politie bevestigt zondag aan Hart van Nederland rekening te houden met brandstichting bij het incident in Den Bosch. De melding van een brandende auto zou vannacht om twee uur zijn binnengekomen bij de brandweer. De auto en de woning zijn zwaar beschadigd. Op de plek waar de uitgebrande auto is aangetroffen lag volgens de correspondent een aanmaakblokje op de grond. De brandende auto stond volgens een ooggetuige vermoedelijk nog in een versnelling, waardoor de auto mogelijk tijdens de brand tegen de woning aan rolde.

'Je schrikt je kapot'

Buurman Nico heeft er een onrustige nacht op zitten. "Vannacht rond half twee hoorde ik een geluid en dacht: wat is er aan de hand? Toen werd er aangebeld dat er een auto in de fik stond. Ik ging naar buiten en de vlammen waren wel een paar meter hoog. Je schrikt je kapot", vertelt hij. De buren waarbij de brand uitsloeg kent hij goed. "Ik wilde meteen weten hoe het met ze ging, ik zag ze vrij snel. Daar was ik mee gerustgesteld dat het geen persoonlijk ongeluk was."

De buren van Nico zijn wel nog nagekeken door ambulancepersoneel na rookinademing. "De bewoners hebben vannacht even bij mij gezeten. Ik weet niet hoe hun huis er nu binnen uitziet, maar die mensen hebben wel andere dingen aan hun hoofd", vertelt de buurman verder.

Geen vijanden

Naar de oorzaak van de brand is het gissen. "Het was geen elektrische auto. Ik heb wel een knal gehoord, maar dacht dat iemand nog een rotje had gevonden. Ik begreep dat als een auto in brand vliegt, er kortsluiting kan ontstaan waardoor hij nog een stukje kan opschuiven", zegt Nico. Volgens hem is de auto ook nog eens van de bewoners zelf. Nico acht het uitgesloten dat ze doelwit zijn geworden van criminelen. "Aardigere mensen zijn er bijna niet te vinden in Den Bosch. Ik kan me niet voorstellen dat ze vijanden hebben."