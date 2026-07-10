Brandweerman Sam helpt in Spanje bij bestrijding van natuurbranden

Een team van de Nederlandse brandweer vertrekt woensdagochtend naar Catalonië om de Spaanse brandweer te ondersteunen bij natuurbranden. Onder hen is brandweerman Sam de Joode. De missie begint op een moment dat op meerdere plekken in Zuid-Spanje natuurbranden woeden en al meerdere mensen zijn overleden door het vuur. Onder de slachtoffers bevonden zich vooral toeristen.

Voor De Joode is het de tweede keer dat hij aan zo'n missie meedoet. Vorig jaar hielp hij met een Nederlands team in Galicië, in het noordwesten van Spanje. Dit keer blijft de groep tot 1 augustus in Catalonië in het noordoosten van het land, waar de kans op natuurbranden in de zomer groot is.

Uitwisseling

De uitwisseling is bedoeld om Nederlandse brandweerlieden kennis te laten maken met de Spaanse aanpak van natuurbranden. Volgens brandweerman Sam werken de Spaanse collega's veel met handgereedschap, maken ze gebruik van data om branden in kaart te brengen en zetten ze waar nodig vuur in om vuur te bestrijden.

Tijdens de missie ondersteunt het Nederlandse team de brandweer bij natuurbranden die zich voordoen en doet het tegelijkertijd praktijkervaring op.

Kennis meenemen naar Nederland

De ervaring die de Nederlandse brandweerlieden in Spanje opdoen, kan ook van waarde zijn in Nederland. Door langere periodes van droogte krijgt ook de Nederlandse brandweer vaker te maken met natuurbranden. De kennis en werkwijzen uit Spanje kunnen daarom helpen bij de voorbereiding op toekomstige inzetten.