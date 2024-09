Brandweer vindt overleden man na woningbrand Rotterdam

De brandweer heeft een overleden man aangetroffen in een woning aan de Rotterdamse Watertorenweg. In het huis had maandag eerder een brand gewoed.

Brandweerlieden kwamen aan het begin van de middag af op een melding van brandlucht. Toen ze de woning in de buurt De Esch binnengingen bleek de brand al voorbij en troffen zij de man aan.

Onderzoek moet uitwijzen of de brand de doodsoorzaak is. Ook de oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP