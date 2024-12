Meerdere auto's verwoest door brand in parkeergarage Rotterdam

Na een brand in een parkeergarage aan de Laan op Zuid in Rotterdam kunnen zeven huishoudens aan de Katadreuffestraat niet terug naar huis omdat door de brand de constructie is beschadigd. Dat meldt de veiligheidsregio Rijnmond Veilig zondagochtend. Een constructeur moet de schade onderzoeken.

Vijf auto's stonden in brand. Deze werden door de brandweer geblust. Door zware rookontwikkeling moesten woningen boven de parkeergarage worden ontruimd. Een deel van deze mensen kan niet terug naar huis.

Container met water

De politie sleept met een speciaal voertuig de beschadigde elektrische auto's uit de garage en plaatst ze daarna in een container met water.

ANP