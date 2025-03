Oude brandweerkazerne brandt uit in Urk

De brandweer op Urk moest in de nacht van vrijdag op zaterdag uitrukken naar bekend terrein. De voormalige brandweerkazerne aan de Noord stond in vuur en vlam.

De brand brak rond 01.00 uur uit in het oude gebouw, waar volgens lokale persfotografen eerder vrijdag was begonnen met de sloopwerkzaamheden. Rond 03.00 uur was het vuur geblust, meldde de brandweer Flevoland op X. Bij de brand kwam veel rook vrij. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers.

De lokale krant Het Urkerland meldde eind vorig jaar dat de gemeente snel wilde beginnen met de sloop van de oude kazerne vanwege brandgevaar. Op de plek van de oude kazerne moet een wooncomplex verschijnen, aldus de krant.