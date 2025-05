Brand in Horst onder controle, nablussen gestart

De brandweer heeft het sein brand meester gegeven bij de brand aan de Bremweg in Horst. De nabluswerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Daarbij komt nog rook vrij. Wie last heeft van de rook, wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. De omgeving blijft voorlopig afgesloten.

Eerder woedde er brand in het pand van meubelzaak Jysk. Dat gebouw is volledig verloren gegaan. Ook de naastgelegen dierenspeciaalzaak Pets Place vatte vlam. Daarbij raakte niemand gewond. De meeste dieren konden op tijd worden weggehaald, behalve de vissen. Het is niet bekend wat hun lot is. De buitenkant van het pand staat nog overeind, maar binnen is veel schade.

De A73 bij Horst is weer open. De snelweg was in beide richtingen afgesloten vanwege de rook die over de weg trok. Het eerder verstuurde NL-Alert is ingetrokken, omdat de rook inmiddels sterk is afgenomen.