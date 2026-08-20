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Nederlandse brandweer schiet te hulp bij natuurbrand België

Nederlandse brandweer schiet te hulp bij natuurbrand België

Brand

Vandaag, 17:07

Twaalf Nederlandse brandweerlieden uit Twente en IJsselland helpen zeker tot en met zondag bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen. Het gaat om elf leden van een zogenoemde handcrew en een coördinator. Of het team ook na zondag nog ingezet wordt, is nog onduidelijk, laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Een handcrew is een speciaal brandweerteam dat te voet een gebied ingaat en daar werkt met handgereedschappen als waterzakken, een motorkettingzaag en een bladblazer. Zo'n team kan volgens de brandweer juist plekken bereiken waar blusvoertuigen niet kunnen komen en helpt bij het nablussen en het aanpakken van brandhaarden.

Nederland stuurde eerder al blushelikopters naar België:

Twee Nederlandse helikopters opnieuw naar België voor natuurbrand
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Twee Nederlandse helikopters opnieuw naar België voor natuurbrand

Vuur in de bodem

Volgens de woordvoerder zit de uitdaging bij de Belgische natuurbrand op het moment niet alleen in open vlammen, maar juist ook in moeilijk bereikbare brandranden en vuur dat in de bodem kan blijven zitten. "Dat sluit aan bij de kracht van een handcrew."

Door ANP

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