Dominick en Jennifer ontsnappen met baby aan vuurzee bij Gardameer: 'Het gras om de auto stond al in brand'

Dominick, Jennifer en hun zeven maanden oude dochter Daisy zijn zondagochtend ternauwernood ontsnapt aan de brand op camping Bella Italia aan het Gardameer. Het gezin bleef ongedeerd, maar hun chalet en auto brandden uit. “We zijn echt alles kwijt”, vertelt Dominick aan Hart van Nederland.

Jennifer maakte hem rond 5.45 uur wakker omdat ze geschreeuw hoorde. Ze dacht dat er ruzie was, maar achter de gordijnen zagen ze een vuurzee. “Mijn vrouw pakte de kleine, ik een trui en een broek, en toen zijn we gaan rennen.” Enkele minuten later sloegen de vlammen over naar hun chalet. Hun auto redden lukte niet meer: het gras eromheen stond al in brand.

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Grote ravage

Toen het vuur was geblust mochten ze even terugkeren naar de camping. "Het is een grote ravage, echt alles is weg." Ook alle spullen van Daisy zijn verloren gegaan: van rompertjes en luiers tot flesjes. Met hun dochter gaat het goed. “Ze zit gewoon weer te lachen en heeft helemaal niet door wat er allemaal gebeurd is.”

Het gezin zou maandag naar huis gaan, maar hoe de terugreis er nu uitziet, is nog onduidelijk. Hun paspoorten hebben ze, vertelt Dominick, maar de reisdocumenten van Daisy zijn verloren gegaan. Ondertussen dringt pas echt door hoe ernstig de situatie was. “We zijn echt bang geweest, en nog steeds. Je bent blij dat je elkaar nog hebt. Jammer van de spullen, maar die zijn vervangbaar en mensenlevens niet.”

Hart van Nederland sprak met Dominick, die vertelt hoe hij en zijn gezin aan de brand ontsnapten. Zijn hele verhaal zie je in de video hierboven.