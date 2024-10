Eindhovense café-eigenaar ontdekt brand op dak, pand snel ontruimd

In de nacht van zaterdag op zondag is er brand uitgebroken aan de achterzijde van café Wilhelmina, gelegen aan het Wilhelminaplein in Eindhoven. Het café en omliggende horecagelegenheden werden uit voorzorg onmiddellijk ontruimd. Op dat moment zat het café vol met bezoekers en had een liveband net hun optreden afgerond. De brand veroorzaakte flinke rookoverlast in de omgeving.

De brandweer kreeg rond 01.45 uur een melding van de brand. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar er kwam toen al veel rook vrij.

Brand ontdekt door eigenaar

Volgens een correspondent ter plaatse werd de brand ontdekt door Frank van den Nieuwenhof, de eigenaar van het café. Hij rook de brand terwijl hij op het terras zat. Samen met zijn zoon rende hij naar de brandhaard, gewapend met zoveel mogelijk brandblussers. Intussen werd de brandweer ingeschakeld, die snel ter plaatse was. Op het platte dag van de uitgaansgelegenheid was een partytent in de brand gevlogen.

Toen de brand uitbrak, was het nog relatief druk in het café, en ook op het terras zaten nog veel mensen. Iedereen kon het pand veilig en snel verlaten. Rond twee uur 's nachts meldde de brandweer dat het vuur volledig onder controle was en dat er geen gevaar meer bestond voor omliggende panden.

De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat precies heeft geleid tot de nachtelijke brand.