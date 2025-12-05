Bewoonster flat Heemskerk zou al jaren overlast veroorzaken: 'Meerdere meldingen gemaakt'

Bewoners van de flat in Heemskerk die vannacht hun huis moesten verlaten door een grote, uitslaande brand zouden al jarenlang last hebben van de bewoner uit het appartement waar de brand uitbrak. Ondanks meerdere meldingen bij de politie, GGZ en de woningbouwvereniging, werd de overlast onvoldoende aangepakt.

In een appartement in een flatgebouw in Heemskerk is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. Meerdere etages van het complex werden op last van de brandweer ontruimd ,en zeven mensen werden ter plekke nagekeken nadat zij rook hadden ingeademd. De meeste van de 61 mensen die hun woning moesten verlaten, zijn inmiddels weer thuis.

Politie vaak gebeld

De schoonmoeder van Linda woont schuin boven het appartement waar de brand uitbrak. De vrouw zou al enige tijd voor overlast hebben gezorgd. "Een lekkage in het complex is ook door haar veroorzaakt, en daarnaast heeft ze de intercom gesloopt waardoor buren de portiekdeur niet konden openen", aldus Linda in gesprek met Hart van Nederland.

Er werd meerdere keren contact opgenomen met de politie en de GGZ waarbij er onder meer melding werd gemaakt van gebonk, gegil en harde muziek. "De halve flat werd wakker gehouden", aldus Linda. "We moesten vooral door blijven gaan met melding maken."

Linda vindt dat instanties veel eerder hadden moeten ingrijpen. "Mijn schoonmoeder zit nu bij ons thuis omdat de brandweer haar deur heeft geforceerd. Iedereen is het zat, het is jammer dat dit heeft moeten gebeuren."