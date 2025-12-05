Brand in flat Heemskerk: 61 bewoners midden in de nacht geëvacueerd

In een woning in een flatgebouw in Heemskerk is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. Meerdere etages van het complex werden op last van de brandweer ontruimd. Zeven mensen zijn ter plaatse nagekeken nadat zij rook hadden ingeademd.

Volgens de veiligheidsregio moesten 61 personen hun woning verlaten. De meesten van hen hebben zelf tijdelijk onderkomen gevonden, voor anderen wordt opvang geregeld.

De brand was om 03.40 uur geblust. De hulpdiensten voeren metingen uit in de woningen om te bepalen of bewoners weer terug kunnen keren.