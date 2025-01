Bewoners geschokt na brand in historisch pand Zutphen: 'Het komt heel dichtbij'

De brand in een historisch pand aan de straat Barlheze in het centrum van Zutphen heeft diepe indruk gemaakt op buurtbewoners. Het vuur brak zondagochtend uit en verspreidde zich snel, waardoor tientallen mensen geëvacueerd moesten worden. Voor veel bewoners was het een angstige ervaring.

"Wij slapen aan de achterkant en ik hoorde geritsel. En ik dacht, een inbreker, maar dat kan eigenlijk niet, want de stadsmuur zit ertussen. Dus ik op het balkon kijken, en toen zag ik dat de vlammen eruit sloegen uit dat pand", vertelt een buurtbewoner.

De vrees dat de brand zou overslaan naar andere monumentale panden in de oude binnenstad was groot. "Voor je het weet is het onbeheersbaar," zegt een andere buurtbewoner.

Zorgen om bewoner

De brand zorgde voor veel spanning bij buurtbewoners die niet wisten of iedereen veilig was. "Daar woont beneden iemand en boven woont iemand. En wij wisten niet of ze er waren. Dus beneden heeft de politie echt zo ingebroken." Ze imiteert hoe de politie de deur intrapte met een beweging van haar elleboog.

“We hebben een paar uur lang niet geweten of de bovenbuurman thuis was", zegt een buurtbewoner. "Gelukkig was hij ergens anders. Die hebben ze natuurlijk wel te pakken weten te krijgen. En die heeft zich ook gemeld."

De brand is inmiddels onder controle. Hotelgasten mochten al terugkeren, maar bewoners van enkele omliggende panden wachten nog op toestemming om naar huis te mogen. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. “Dat is het belangrijkste, hè?", reageert een buurtbewoner.